北海道新幹線開業から10年になるのを前に開かれたイベントで話す、漫才コンビ「中川家」の礼二さん＝21日午前、北海道北斗市の新函館北斗駅前北海道新幹線の新青森―新函館北斗の開業から今月26日で10年になるのを前に、JR北海道は21日、新函館北斗駅で記念式典を開いた。沿線の他の駅でもイベントが開かれ、地元住民らが開業10年の節目を祝った。式典では、地元小学校の児童が色付けした新幹線のオブジェがお披露目。駅前のイ