子どもの交友関係に思わず口を出してしまうこともありますよね。今回は、娘が男友達とお泊まりしようとしたエピソードをご紹介します。女友達がいない娘「高校2年の娘には女友達がいないようです。代わりに、男の子のグループに入って仲良くしているのだとか。『男の子といるほうがラク』だという娘。同性としてあまり理解できなかったけど、そういうものなのかな……と、見守っていました。ある日、娘から連絡が。『仲良しの男友