バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が、20日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（午後6時50分）に出演。衝撃的な“趣味”を明かした。高嶋は「私なんか、何もないから、趣味」と話した。元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が「ゴルフやるじゃない」と言うと、「ゴルフ大っ嫌いだから」。司会のサバンナ高橋茂雄（50）も「ゴルフ、大好きでしたよ」と言うと、「ひっくり返したいくらい嫌い！」と謎に強調。長嶋が「買い物は