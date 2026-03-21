3月20日（現地時間19日）、サンアントニオ・スパーズはホームでフェニックス・サンズと対戦。熱戦の末に最終スコア101－100で勝利したスパーズは、2019年以来7年ぶりとなるプレーオフ進出を決めた。 試合時間残り1.1秒で決勝点となるプルアップジャンパーを沈めたウェンバンヤマは、試合後のインタビューで次のように振り返った。 「ああいう場面では、複雑に考えないことが