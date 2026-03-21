人生のなかで一度は、「雰囲気がある人」と褒められてみたいものである。わたしが、雰囲気がある人だと思うのは、ちょっぴりミステリアスだったり、その場にいるだけで自然と周囲の目を惹きつける独特なオーラを持っていたり……。そう、八木莉可子のような人だ。 参考：八木莉可子と中島裕翔がしっとりとダンス『森英恵 Butterfly beyond』場面写真公開 近年、話題作への出演が続く彼女は、画面に映ると強烈なイン