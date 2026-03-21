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デトロイト・ピストンズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2026年3月21日（土）開催地：リトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）最終スコア：デトロイト・ピストンズ 115 - 101 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのデトロイト・ピストンズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがリトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）で行われた。