マイアミ・オープン大会期間：2026年3月19日～2026年3月30日開催地：アメリカ マイアミ, フロリダコート：ハード（屋外）結果：[ラファエル コールイニョン] 2 - 0 [ファビオ コボリ] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第4日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、男子シングルス2回戦で、ラファエル コールイニョンと第13シードのファビオ コボリが対