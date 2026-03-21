肺がんは日本人のがん死亡原因の上位を占める深刻な病気ですが、ステージ1（I期）で発見できれば治療によって治癒を期待できる場合が多い早期の段階です。ステージ1の肺がんはがんが肺の中にとどまって小さいうちに見つかった状態で、症状が乏しいこともあります。本記事では、肺がんステージ1の症状について解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「肺がんステージ1の症状」は咳以外に何があるかご