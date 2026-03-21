お値打ち野菜と半端に余った食材でできる！サブおかず2選【コスパ食材のおかず】【画像で確認】豚こまでボリュームを出したにんじんのサブおかずとは？「ああ〜料理に使ったお肉がちょっとだけ余っちゃった」。そんなときは、コスパ野菜と組み合わせてサブおかずに！栄養バランスがよくなるし、食べごたえもアップします。そんな、家計にやさしいのに満足感が高い、コスパ＋ちょい足しのサブおかずレシピを2品、ご紹介しましょう