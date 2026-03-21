ブルックリン・ネッツ vs ニューヨーク・ニックス日付：2026年3月21日（土）開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn）最終スコア：ブルックリン・ネッツ 92 - 93 ニューヨーク・ニックス NBAのブルックリン・ネッツ対ニューヨーク・ニックスがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。 第1クォーターはブルックリン・ネッツがリー