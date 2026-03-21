――――――――――――――――――― 3月23日 (月) ―― ◆国内経済 ・2月白物家電出荷額 (10:00) ・2月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00) ・春闘の第1回回答の集計結果公表 ・社民党党首選開票 ◆国際経済ｅｔｃ ・インドネシア、マレーシア市場休場 ・米国1月建設支出 (23:00)