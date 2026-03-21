16日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは、5月9日（土）にファン感謝祭を開催することをクラブ公式サイトで発表した。 会場となるのは埼玉県鴻巣市にある鴻巣市立総合体育館で、当日は午後からの開催を予定しているとのこと。なお、今回のファン感謝祭は2025-26埼玉上尾公式ファンクラブ「Sum’s club」に入会している人が参加対象となる。 申し込み方法やイベントの詳細など