タレントの里田まい（41）が21日、自身のインスタグラムを更新。夫でプロ野球・読売ジャイアンツ所属の田中将大（37）との結婚記念日を報告し、夫婦2ショットを公開した。【写真】「素敵な写真」結婚15年目迎えラブラブ夫婦ショットを公開した田中将大＆里田まい夫妻里田は「一日遅くなってしまいましたが、、、3月20日は結婚記念日」と報告。ペアルック風の白と黒のコーディネートで寄り添い合う写真や、球場で里田が田中に抱