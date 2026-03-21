【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表vsオーストラリア代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）【画像】なでしこ、決勝の予想スタメンアジアの頂点を決める大一番の笛を吹くレフェリー陣が決定した。アジアサッカー連盟は3月20日、なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）とオーストラリア女子代表が激突する21日のAFC女子アジアカップ2026決勝の審判団を発表。主審を韓国のキム・ユジョン氏が務めることに