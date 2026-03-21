西武のドラフト5位・横田蒼和内野手（18＝山村学園高）と育成ドラフト1位・新井唯斗内野手（18＝八王子学園八王子高）が21日、オープン戦のDeNA戦（ベルーナドーム）の試合前練習で1軍に合流した。試合前に取材に応じた横田は「出られるのであれば初球からしっかり振っていきたい」と意気込みを語った。試合前練習ではWBC日本代表の源田らとともに内野でノックを受けるなどして汗を流した。横田は「（源田の）プレーを見て、