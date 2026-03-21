「ファーム・西地区、ソフトバンク−阪神」（２１日、タマホームスタジアム筑後）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝がファームの筑後遠征に合流した。アップ中にはコンスエグラと笑顔で談笑する場面も見られた。同日のファーム・ソフトバンク戦で初めて実戦の守備に就く見通し。前日２０日はＳＧＬで三塁、遊撃でノックを受けた後、左翼に移動しクッションボールやフライの打球処理を行っていた。立石