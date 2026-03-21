三重・亀山市の新名神高速のトンネル内で大型トラックなど車3台が炎上した追突事故で、死亡した6人のうち、3人は子供だったことが分かった。20日、亀山市の新名神高速・下り線の野登トンネルで、大型トラックが前を走っていた乗用車などに追突し、合わせて3台が炎上した。この事故で6人が死亡し、このうち5人は同じ乗用車に乗っていて、3人が子供だったことが分かった。警察は、トラックを運転していた運送会社社員の水谷水都代容