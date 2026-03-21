お笑いコンビ、品川庄司の品川祐（53）が、21日までに自身のXを更新。娘の卒業式で起きたハプニングを明かした。品川は「娘の中学の卒業式」に出席したことを報告。「『卒業生起立』という声に間違えて反応してしまい、腰ぐらいまで立ってしまった。妻が声を出さないように堪えながらも俺を見て爆笑。無音爆笑」と自身の行動が妻のツボにはまってしまったとつづった。品川は「『そこまで笑うことか』と思いながらそれを見て笑って