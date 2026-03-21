◆センバツ第３日▽１回戦 東洋大姫路２─３ 花咲徳栄（２１日・甲子園）２３年前の延長１５回再試合以来となる対決が注目されたカードは、花咲徳栄がリベンジを果たした。１点を先制された花咲徳栄が８回、１死満塁から１番・岩井虹太郎の押し出し死球で同点。さらに１死満塁から遊ゴロの間に２点を追加して勝ち越しに成功。１点を失うも先発した黒川凌大が１３２球を投げ抜き、逃げ切り。春１６年ぶりの白星となった。