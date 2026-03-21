◆米大リーグオープン戦ドジャース―パドレス（２０日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、山本由伸投手（２７）が先発したオープン戦の本拠地・パドレス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、三飛、空振り三振で迎えた５回先頭の３席目は、２番手右腕のジェーコブと対戦し、３球で空振り三振に倒れた。パドレスの先発は、左腕のマルコ・ゴ