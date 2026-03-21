【フェンダーメキシコ ストラトキャスター95年製】（バンコク鮨や47歳）フェンダーストラトキャスター僕モデルです。22年前にヤフオクで3万5千円位で落としました。音は良かったものの気持ち弱々しく、フレットが既にペラペラで、弾いていていまいち楽しさの無いギターだなという印象を抱いてしまった事と、その後、実家を離れて生活してたこともあり、すっかり疎遠になっていたギターです。現在バンコク在住でブラックスター