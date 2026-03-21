トランプ米大統領が20日（現地時間）、韓国と日本、オーストラリアなど同盟国がホルムズ海峡の安全確保に直接関与するべきだとし、軍事支援への参加を繰り返し促した。トランプ大統領はこの日、米ホワイトハウスで取材陣から「韓国と日本、オーストラリアに何を望むのか」という質問を受ると、「彼らは（ホルムズ海峡に）関与しなければいけない」と答えた。続いて「彼らが『ノー』と言った時、私は少し驚いた」とし「なぜなら我々