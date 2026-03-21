生まれつき顔の右側にあざの一種である「太田母斑」を持つあざみさん。10代から“あざ隠しメイク”をはじめ、「あざにほとんど気づかれない」ほどメイクのスキルも上がったという。並行してレーザー治療も行い、徐々にあざは薄くなってきている。【画像】「成長するにつれ範囲が拡大」顔の右半分を覆うように…あざみさんの半生を写真で一気に見るメイク術と治療の経過をSNSで発信し始めたことであざに対する思いに変化もあっ