◇オープン戦ドジャース―パドレス（2026年3月20日アリゾナ州グレンデール）ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、パドレスとのオープン戦に「1番・DH」で出場。3打席に立ち、3打数無安打2三振だった。侍ジャパンの一員として出場したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）終了後、打者として初めてのオープン戦出場。試合開始時点で華氏104度（摂氏40度）と灼熱の環境で打席へ。先頭打者として