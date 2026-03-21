■第98回選抜高校野球大会第3日・第1試合東洋大姫路 2ー3 花咲徳栄（21日甲子園）東洋大姫路（兵庫）は花咲徳栄（埼玉）に逆転負け。引き分け再試合の末勝利した03年以来の対戦だったが、今回は敗れる形となった。花咲徳栄は16年ぶりのセンバツ勝利。6回、2死一塁で5番・松本太翔（3年）が適時二塁打を放ち先制。しかし8回、下山は押し出し死球、内野ゴロで3点を奪われ逆転を許す。8回に1点を返すも、反撃及ばず2ー3で敗戦