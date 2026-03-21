朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」でまさかの２回ＫＯ負けに終わったＲＩＺＩＮファイターの芦澤竜誠が２１日、自身のインスタグラムを更新し、心境を語った。時折涙ぐむ様子もみせながら「昨日は応援ありがとうございました。う〜ん、自分が負けたことより応援きてくれた人とか、俺のこと応援してくれた人が、俺が負けて悔しい思いをさせてしまったことが一番つらいです