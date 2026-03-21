〈「皮剥いだら綺麗になるんだろ？」顔の右半分に濃紺のあざ…生まれつきの母斑と生きる女性が明かす、すっぴんを見せた異性からの「まさかの反応」〉から続く生まれつき顔の右側にあざの一種である「太田母斑」を持つあざみさん。10代から“あざ隠しメイク”をはじめ、「あざにほとんど気づかれない」ほどメイクのスキルも上がったという。並行してレーザー治療も行い、徐々にあざは薄くなってきている。【画像】あざがあるよう