■第98回選抜高校野球大会1回戦花咲徳栄 3ー2 東洋大姫路（21日、阪神甲子園球場）6年ぶり6回目のセンバツ出場となった花咲徳栄（埼玉）は東洋大姫路（兵庫）に勝利し、初戦突破。16年ぶりに春の甲子園で白星を飾った。試合は1点ビハインドで迎えた8回、1死満塁の好機から1番・岩井虹太郎（3年）が死球を受け押し出しで同点に。さらに2番・鈴木琢磨（3年）の遊ゴロの間にスタートを切っていた走者2人が本塁へ帰り2点を勝ち越し