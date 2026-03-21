人に興味がない犬の特徴4つ 1.目を合わせない 犬にとって目を合わせる、そらすなどの目線を使ったコミュニケーションは、とても大切なものです。 人間のように繊細な言語で使用しない分、犬は目線や表情、仕草を使って細かい感情表現や意思表示をします。 目を合わせるという行動ひとつでも、愛情を伝えるために見つめる場合や敵意を持って威嚇するためににらむ場合など様々です。 しかし、相手に興味を持っていない