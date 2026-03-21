Teleが、新曲「ロープウェイ」を3月25日に配信リリースする。 （関連：Teleは“残像の愛し方”を見つけて前へと進む全身全霊で臨んだ横浜アリーナのステージ） 本情報は、3月20日に大阪 Zepp Osaka Baysideにてファイナルを迎えた全国ツアー『蟲』にて発表されたもの。同ツアーでは本楽曲が披露されており、本日3月21日19時より幕張公演の模様がU-NEXTにて放送される。 また、本楽