イラン代表の中心的選手として知られるFWサルダル・アズムン（アル・アハリ・ドバイ）が、代表活動から追放されたようだ。20日に『ロイター通信』などが報じた。アメリカおよびイスラエルからの攻撃を受けて国内情勢が不安定ななか、米国、カナダ、メキシコで開催されるFIFAワールドカップ2026への参加も懸念されるイラン代表。3月の代表ウィークでは、27日にナイジェリア代表、31日にコスタリカ代表との国際親善試合を予定し