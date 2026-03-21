ドラ1右腕の中西は、4試合で防御率2.16と結果を残した(C)産経新聞社プロ野球開幕まであと1週間を切った。3月27日の開幕戦から約半年にわたり、各チームは選手のやりくりをして優勝を目指す。その中でも先発投手のローテーションを組むのは至難の業といえよう。1週間6試合全て固まれば世話ないが、そんなにうまくいくことはない。【動画】左翼手は一歩も動けず…中日サノーの特大2ランをチェック上位進出を狙う中日ドラゴンズの