柔らかな春の光が差し込み、次なるステージへ向けて自己研鑽に励む若者たちの志が一段と高まる季節を迎えました。その土地の知性を代表し、粘り強く課題に取り組む姿勢を育む大学のブランドは、採用市場においても唯一無二の価値として認められています。All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、地方国公立大学に関するアンケートを実施しました。その中から、就職に有利だと思う