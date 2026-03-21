エース格として奔走したウェブ(C)Getty Images無念の結末を受け、“スーパースター軍団”に批判の矛先は向けられた。去る3月17日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で、米国代表はベネズエラ代表に2-3で敗北。日本代表に敗れた2023年大会の決勝と同スコアで、またも世界一を逃した。【動画】これぞスーパースター米主砲ハーパーの「敗戦後の行動」を見るアーロン・ジャッジやブライス・ハーパー、ポ