イラン周辺国の邦人退避に備え、航空自衛隊のKC767空中給油輸送機でモルディブへ向かう隊員ら＝8日、愛知県の空自小牧基地防衛省は21日、イラン情勢の悪化を受けて邦人退避に対応できるようインド洋の島国モルディブで待機していた航空自衛隊のKC767空中給油輸送機1機が同日午前8時ごろ、帰国したと発表した。隊員約30人も帰国した。外務省が手配したチャーター機で邦人の帰国が予定通り進んだことから、今回の派遣では、自衛隊