【パイクトン（米オハイオ州）＝木瀬武】ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）の孫正義会長兼社長は２０日、米中西部オハイオ州パイクトンに、米国で最大規模のＡＩ（人工知能）向けデータセンターを整備すると明らかにした。年内に着工し、投資額は５０００億ドル（約８０兆円）に上る。データセンターの使用電力規模は原子力発電所１０基分に相当する１０ギガ・ワットとなる。ＳＢＧのほか東芝や日立製作所、三菱電機、３メガバン