歌手の和田アキ子（75）が21日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。初めてYouTubeに挑戦することを発表した。今回のTOKYO MXとの共同プロジェクトでチャンネルタイトルは「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」に決まった。アシスタントの垣花正アナウンサーは前日、和田がTOKYO MXでの仕事について自身のインスタグラムで告知していたこと