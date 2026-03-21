イランによるミサイル攻撃の後、民家のリビングに横たわるミサイルの一部＝20日、イスラエル・レホボト/Tomer Appelbaum/Reuters（CNN）20日午前にイランが弾道ミサイル攻撃を実施した後、イスラエル中部レホボトでは、民家の中央に横たわる未爆発のミサイルを捉えたものとみられる衝撃的な写真が撮影された。現場に到着したイスラエルの救急サービス「マゲン・ダビド・アドム」の隊員が、リビングの真ん中で引き裂かれた家具に囲