9人組ガールズグループTWICEのMOMO（モモ、29）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃的な肩出しショットを投稿した。白いワンショルダーの超ミニ丈ワンピースドレス姿をアップ。右肩部分には大きなリボンがデザインされた。白のハイヒールを履いたスラリと伸びる脚線美も際立った。ファンやフォロワーからも「ほんまに可愛すぎて無理」「最高に美しい可愛い」「ステキ女子」「かかかかか！かわいいいぃ」「お顔が小さい