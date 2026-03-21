翻訳を手がけた一青窈（左）と作者の林小杯（リン・シャオペイ）さんこの記事の画像を見る2月23日、歌手の一青窈さんが翻訳を担当した台湾発の絵本『さようならの練習』（ポプラ社）の刊行記念イベントが誠品生活日本橋 イベントスペース「FORUM」で行われた。一青窈さんとともに作者の林小杯（リン・シャオペイ）さんも登壇。絵本制作や翻訳の舞台裏が語られたほか、日本語と中国語、それぞれの響きを味わえる朗読も披露された