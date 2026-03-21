【漫画】本編を読む『うちの黒猫、おんなのこきまぐれ姉妹のクロとマメ』（めがてる/KADOKAWA）は、猫好きなら誰もが一度は空想する「愛猫がもし人間の姿になったら？」という夢を、最高に可愛らしく形にしたコミックだ。物語は、飼い主が姉妹の黒猫、クロとマメを迎え入れたところから始まる。飼い主の「どっちも大きく育っておくれ」という純粋な願いが魔法のような出来事を起こし、翌朝目覚めるとクロが人間の女の子の姿に