「スパイダーマンは試練の連続だ。ピーターの時ですら……」『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の予告編映像で、主人公ピーター・パーカーは最も辛い光景を目の当たりにする。愛するMJが、他の男性と仲を深めているところだ。 ピーターとMJは時間をかけ、互いを支え合う恋人関係に発展していたが、前作『スパイダーマン：ノー・ウェイ・