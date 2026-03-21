人気SF映画シリーズ『マトリックス』第5作（タイトル未定）で、新たに監督・脚本を務めるドリュー・ゴダードが意気込みを語った。 本作は2024年4月に発表された、キアヌ・リーブス主演『マトリックス』3部作および『マトリックス レザレクションズ』（2021）に続く新作。創造主のひとりラナ・ウォシャウスキーは製作総指揮として復帰し、今回は『オデッセイ』（2015）『プロジェクト・ヘイル・メア