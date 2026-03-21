【モデルプレス＝2026/03/21】元SKE48の石田安奈が3月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。卵白アレルギーの息子に気を遣ったおやつを公開した。【写真】セレブ生活話題の元SKE「ヘルシー」クッキー・ケーキ…砂糖なしのオーガニックおやつ公開◆石田安奈、卵白アレルギーの息子に気を遣ったおやつ公開石田は「まひろは卵白アレルギーなのでいつも気を遣ってるんだけど 市販のは美味しくないのか全く食べないけどシッターさ