【モデルプレス＝2026/03/21】乃木坂46の五百城茉央が3月20日、自身のInstagramを更新。黒のノースリーブドレス姿を公開した。【写真】20歳乃木坂46「スラッとしててスタイル抜群」素肌輝くノースリドレス姿◆五百城茉央、ノースリーブドレスショット公開五百城は「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 エントリー発表会に登壇させていただきました」と報告し、「これからも素敵な作品を届けられるようにみんなで頑張ります！」とコメント。胸