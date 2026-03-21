ガールズグループAFTERSCHOOL出身の女優ナナと彼女の母親が、自宅に侵入して強盗を試みた30代の男性A氏の裁判において、証人として出廷しないという意思を改めて表明した。3月21日、ある韓国メディアによると、ナナの母親は最近、議政府（ウィジョンブ）地方裁判所南楊州（ナミャンジュ）支部を通じて、強盗致傷罪で起訴されたA氏の裁判に関する証人不出頭届と理由書を提出した。ナナもこれに同意する意見書を裁判所に伝達し、加害