【モデルプレス＝2026/03/21】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のモモ（MOMO）が3月20日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開した。【写真】TWICEメンバー「さすがの着こなし」美ボディ輝く超ミニ丈ワンピ姿◆モモ、白ミニワンピ投稿モモは白のワンショルダーのミニワンピース姿を披露。肩の大きなリボンが特徴的なドレス姿に白のピンヒールを合わせたコーディネートで、美しいメリハリボディが際立