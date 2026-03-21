ILLITが、広告界から相次ぐラブコールを受けている。3月19日、所属事務所BELIFT LABは、ILLITがスポーツブランド「FILA」のモデルに起用されたことを発表した。また、3日にはグローバルファッションブランド「Rockfish Weatherwear」とコラボレーションしたコレクションが全世界で発売された。【写真】「えぐかわ」イロハ、超至近距離SHOT各ブランドは、 ILLITのトレンド感とスタイリッシュさに注目した。彼女たちの際立った個性は