歌詞に自分を重ね合わせて、作品の世界観に浸るのは音楽の楽しみ方のひとつ。特にラブソングの歌詞に共感しながら聴いている人は少なくないでしょう。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに、「女の子が憧れる『ラブソングのようなシチュエーション』９パターン」をご紹介します。【１】相手のことが気になって、会いたくて、会いたくて震える西野カナの『会いたくて会いたくて』のように、別れた恋人