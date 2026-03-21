あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「Apex Legends」の略語は？「Apex Legends」の略語はなんでしょうか？ヒントは、大人気のシューティングゲームの名前です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「エペ」でした！「エペ」は、「Apex Legends（エーペックスレジェンズ）」を略した言葉で